Появилось видео взрыва на заводе «Невский мазут» в Петербурге

В Санкт-Петербурге утром произошел взрыв на территории завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, 15 в Невском районе. Подробности и видео случившегося опубликовала «Фонтанка».

По данным издания, город атаковал беспилотник, около 04:20 его сбили из комплекса С-400 «Триумф», после чего дрон рухнул на территории завода. Журналисты утверждают, что в результате падения обломков загорелись три пустые цистерны, которые удалось быстро потушить. Уточняется, что пострадавших нет.

Правительство Петербурга сообщило, что обстоятельства инцидента на Глухоозерском шоссе выясняются, и подтвердило, что взрыв не повредил имущество и не причинил вреда людям.

21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Этому предшествовали взрывы и пожар на терминале «Новатэк — Усть-Луга» на территории региона.

Произошедшее объяснили атакой украинского БПЛА самолетного типа. В Кремле назвали эти действия терроризмом со стороны Киева.

Ранее в Брянской области сообщили о попытке атаки украинского БПЛА.