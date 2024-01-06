Причиной взрыва на территории ЗОМЗа в Сергиевом Посаде, возможно, стала сигарета

Мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода, произошедший 9 августа 2023 года, вероятно, случился после того, как водитель, пригнавший машину с порохом для утилизации, попросил прикурить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Днем 9 августа к складам на Загорском оптико-механическом заводе приехала машина, наполненная порохом. Грузовик заехал в зону разгрузки и неожиданно заглох. Водитель вышел, начал разбираться, в чем дело и понял, что проблема в аккумуляторе. Тогда он попросил прикурить. В этот момент и раздался мощнейший взрыв», — говорится в публикации.

В ходе расследования был арестован и взят под стражу директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. Его обвиняют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Предприятие «Пиро-Росс» производило пиротехнику, утилизируя боеприпасы с истекшим сроком хранения. Среди заказчиков ранее числилось, в том числе, Минобороны России.

9 августа Следственный комитет России не подтвердил версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.

10 августа сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, включая 100 жилых.

Ранее сообщалось, что предприятию в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, уже объявляли предостережение.