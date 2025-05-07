Россиянам рассказали, какая ошибка при мытье рук вредит защите кожи

Руки не стоит мыть слишком горячей водой, потому что это может навредить коже. Об этом kp.ru рассказала кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анна Портнова.

По ее словам, такой метод не позволит сделать руки чище.

«Оптимальная температура для мытья рук — 37°C. Такая вода с мылом смывает более 90% всех бактерий. А слишком горячая вода «смоет» с кожи защитный жировой слой», — пояснила Портнова.

Она уточнила, что защитный гидролипидный слой кожи необходим для того, чтобы уберечь ее от потери влаги и проникновения бактерий и вредных веществ. Эксперт добавила, что в антибактериальном мыле уже есть компоненты, которые могут уничтожить микробов.

Дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что после каждого мытья рук с мылом на них стоит наносить увлажняющий крем, чтобы избежать сухости кожи. По ее словам, в мыле есть агрессивные детергенты, которые могут провоцировать сухость кожи и вымывать липидную мантию. Поэтому ее нужно восстанавливать с помощью уходовых средств, уточнила дерматолог.

Ранее психиатр рассказал, когда частое мытье рук становится расстройством.