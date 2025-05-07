Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какая ошибка при мытье рук вредит защите кожи

Доцент Портнова: руки нельзя мыть слишком горячей водой
close
Shutterstock

Руки не стоит мыть слишком горячей водой, потому что это может навредить коже. Об этом kp.ru рассказала кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анна Портнова.

По ее словам, такой метод не позволит сделать руки чище.

«Оптимальная температура для мытья рук — 37°C. Такая вода с мылом смывает более 90% всех бактерий. А слишком горячая вода «смоет» с кожи защитный жировой слой», — пояснила Портнова.

Она уточнила, что защитный гидролипидный слой кожи необходим для того, чтобы уберечь ее от потери влаги и проникновения бактерий и вредных веществ. Эксперт добавила, что в антибактериальном мыле уже есть компоненты, которые могут уничтожить микробов.

Дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева до этого говорила, что после каждого мытья рук с мылом на них стоит наносить увлажняющий крем, чтобы избежать сухости кожи. По ее словам, в мыле есть агрессивные детергенты, которые могут провоцировать сухость кожи и вымывать липидную мантию. Поэтому ее нужно восстанавливать с помощью уходовых средств, уточнила дерматолог.

Ранее психиатр рассказал, когда частое мытье рук становится расстройством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами