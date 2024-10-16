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Россиянам рассказали, как избежать сухости рук

Дерматолог Скорогудаева: после мытья рук с мылом нужно наносить крем

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

После каждого мытья рук с мылом на них стоит наносить увлажняющий крем, чтобы избежать сухости кожи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, в мыле есть агрессивные детергенты, которые могут провоцировать сухость кожи и вымывать липидную мантию. Поэтому ее нужно восстанавливать с помощью уходовых средств, уточнила дерматолог. При этом она уточнила, что дома не обязательно всегда мыть руки с мылом.

«С мылом руки мыть, если не выходили за пределы дома, если нет никакой инфекции, нет необходимости. Достаточно мыть горячей водой. Вообще эта постоянная беготня мыть руки неправильна», — уточнила Скорогудаева.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорила, что частое мытье рук и использование антисептиков может разрушать защитный слой кожи и приводить к заболеваниям, начиная с аллергического дерматита, заканчивая экземой, переходящей в хроническую. По словам врача, невозможно назвать, сколько раз мыть руки оптимально, но «все должно быть в меру».

Ранее психиатр рассказал, когда частое мытье рук становится расстройством.

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