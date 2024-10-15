Психиатр рассказал, когда частое мытье рук становится расстройством

Постоянное желание помыть руки в совокупности с навязчивым страхом заразиться инфекцией — разновидность обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Павел Бесчастнов. По его словам, если из-за ОКР начинаются проблемы со здоровьем, проблему необходимо решать со специалистом.

«Обсессивно-компульсивное расстройство делится на обсессии и компульсии. Есть навязчивые мысли, которые человеком овладевают, и навязчивые ритуалы. Мытье рук — навязчивый ритуал, то есть повторяемое действие, с которыми человек не может совладать и испытывает крайнюю степень дискомфорта, тревоги. Ему очень нехорошо становится, если он этого не делает. Мытье рук завязывается с навязчивыми мыслями о болезни и заражении. То есть постоянно человеку кажется, что руки грязные, даже если они чистые, мысли о том, что он какую-нибудь заразу, инфекцию подхватит. И чтобы хоть как-то снизить эти преследующие его навязчивые, неудержимые и неконтролируемые мысли, он по много раз на дню перемывает, перемывает. Лечится психотерапевтически и медикаментозно в тех случаях, когда начинает человеку создавать проблемы, если уже начинаются проблемы с кожей. Из-за множества щеток или необходимости постоянно повышать этот градус ощущения чистоты, все более агрессивными жидкостями начинают руки мыть, и это бывает уже травматично», — сказал он.

Бесчастнов добавил, что такие ритуалы, как посидеть на дорожку — тоже разновидность ОКР. Они необходимы людям, чтобы снизить уровень тревожности.

«В каком-то смысле разновидности ОКР, только более социальных видов, это любые наши повседневные «постучать по дереву», «посидеть на дорожку», перекреститься, не наступать на плитки. Общая идея множества разных ритуалов — снизить уровень тревожности, создать иллюзию контроля, упорядоченности, предсказуемости жизни. Для нас нормальны наши естественные социальные проявления, но когда они выходят из-под контроля, могут приобретать болезненные формы. Одна из них, довольно распространенная — навязчивое мытье рук. Оно обычно сочетается с болезненной склонностью все упорядочивать. Например, чтобы все баночки были строем поставлены на кухне, и все этикетками наружу или все этикетками назад», — пояснил он.

Врач отметил, что люди редко могут справиться с расстройством самостоятельно.

«В легких случаях люди могут [сами справиться], когда еще как-то можно себя уговорить, договориться, убедить в том, что у тебя и так достаточно чистые руки, ты уже их достаточно много раз помыл. Как-то рационально себе объясняя или же иными способами, снижая общую тревожность. И бывает, что получается в легких случаях. Если уже сильно выраженные, то тут вряд ли человек может с этим справиться. Он максимум может как-то это встроить в свою жизнь так, чтобы это ему не сильно мешало. Он будет с этим жить», — уточнил он.

По мнению Бесчастнова, к ОКР склонны тревожные люди, которых в детстве родители запугивали инфекциями и болезнями.

«Во-первых, тревожные и у которых по разным личным причинам, историям, индивидуальной биографии в росте, развитии, воспитании в детстве складывалось особое внимание, давление вокруг вот заразы, болезни, страхов инфекций. Которым особенно много по ушам родители ездили, выходя за рамки нормального воспитательного процесса. Которых совсем уж сильно дергали по поводу того, что руки грязные: гепатит, отравишься, вирус подцепишь и так далее», — заявил врач.

15 октября отмечается всемирный День мытья рук, посвященный популяризации этого процесса как простого способа профилактики заболеваний. Дата была учреждена в 2008 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, Детского фонда ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

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