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Летом опьянеть проще, чем зимой, выяснили ученые

NatCom: в теплое время года алкоголь медленнее выводится из организма
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Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Нагоя (Япония) выяснили, что в теплое время года состояние опьянения наступает быстрее, в то время как зимой организм активнее усваивает углеводы из спиртных напитков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Эксперименты проводились на мышах, выращенных в условиях, имитирующих лето и зиму. Мыши, обитавшие в зимней среде, быстрее приходили в себя после алкогольного опьянения. По словам ведущего автора исследования, профессора Такаси Ёсимуры, это может объяснять, почему в летние месяцы чаще фиксируются случаи острого алкогольного отравления.

Вторая часть исследования была сосредоточена на макаках-резусах — приматах, близких к человеку. Ученые анализировали экспрессию более 54 тысяч генов в 80 различных тканях организма обезьян на протяжении года после употребления алкоголя.

Они обнаружили, что у самок в зимне-весенний период возрастает активность генов, отвечающих за углеводный обмен, особенно в двенадцатиперстной кишке — первом отделе тонкого кишечника. Это позволяет организму эффективнее извлекать энергию в условиях ограниченного зимнего рациона, в том числе — из спиртных напитков.

Авторы исследования считают, что такие сезонные особенности могут объяснять склонность людей к набору веса зимой, а также подчеркивают необходимость учитывать время года при оценке реакции организма на алкоголь.

Ранее был назван способ продлить жизнь без полного отказа от алкоголя.

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