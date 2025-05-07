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Деятельность фонда поддержки расследовательской журналистики признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала нежелательным поддерживающий журналистов «Фонд 19/29»
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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательным чешский «Фонд 19/29», который занимался поддержкой расследовательской журналистики. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Происхождение слов изучила Генпрокуратура России и признала нежелательной чешскую организацию Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s.», — говорится в сообщении.

В ГП утверждают, что прописанная в уставе организации защита прав журналистов «ограничивается обслуживанием интересов западных спецслужб и еврократов».

По сведениям ведомства, фонд участвует в реализации антироссийских программ и проектов, координирует деятельность иноагентов и поддерживает авторов, которые дискредитируют российское руководство.

«Фонд 19/29» занимался профессиональной, финансовой, юридической поддержкой независимых журналистов и блогеров в проведении расследований с использованием современных технологий. После внесения в список иностранных агентов в 2015 году организация переехала в Чехию, где продолжает свою деятельность.

В апреле Минюст РФ внес НПО Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций.

Ранее итальянскую НПО, созданную эмигрантами из РФ, признали нежелательной в России.

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