Итальянская компания была признана нежелательной в России

Итальянская неправительственная организация (НПО) Comunita' dei Russi Liberi in Italia (Свободная русская община в Италии) была признана нежелательной в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

Организация была создана российскими эмигрантами в Италии в январе 2021 года и занимается организацией митингов, манифестаций, направленных на привлечение внимания итальянской общественности к критике российских властей, в том числе в сфере правоприменения. По данным Генпрокуратуры, Comunita' dei Russi Liberi in Italia также занималась сбором средств в пользу Вооруженных сил Украины, на которые были приобретены беспилотники и военное оборудование для ВСУ. Отмечается, что организация сотрудничает с признанным террористическим легионом «Свобода России» (организация запрещена в России)

До этого Генпрокуратура объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, собиравшую деньги для ВСУ.

Ранее Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.