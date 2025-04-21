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Итальянская компания была признана нежелательной в России

Итальянскую НПО, созданную эмигрантами из РФ, признали нежелательной в России
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Мария Девахина/РИА Новости

Итальянская неправительственная организация (НПО) Comunita' dei Russi Liberi in Italia (Свободная русская община в Италии) была признана нежелательной в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

Организация была создана российскими эмигрантами в Италии в январе 2021 года и занимается организацией митингов, манифестаций, направленных на привлечение внимания итальянской общественности к критике российских властей, в том числе в сфере правоприменения. По данным Генпрокуратуры, Comunita' dei Russi Liberi in Italia также занималась сбором средств в пользу Вооруженных сил Украины, на которые были приобретены беспилотники и военное оборудование для ВСУ. Отмечается, что организация сотрудничает с признанным террористическим легионом «Свобода России» (организация запрещена в России)

До этого Генпрокуратура объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, собиравшую деньги для ВСУ.

Ранее Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.

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