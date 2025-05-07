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Суд в Москве ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

Мосгорсуд по иску МЮ ликвидировал Узбекскую национально-культурную автономию
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Московский городской суд удовлетворил административный иск министерства юстиции России (МЮ) и ликвидировал региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве». Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

По данным министерства юстиции РФ, организация не находилась по адресу, указанному в учредительных документах, а ее реальное местонахождение установить не удалось. В уставе автономии содержатся положения, которые противоречат российскому законодательству. Организация не представляла в Минюст отчеты о своей деятельности, данные о персональном составе руководящих органов, документы о расходовании денежных средств и об использовании имущества. Официальные предупреждения ведомства о нарушениях при этом игнорировались и не исполнялись.

Мосгорсуд согласился с аргументами Минюста и ликвидировал организацию, исключив ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

18 апреля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламент инициирует проверку деятельности экс-главы узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова.

Ранее в Госдуме отреагировали на призыв мигрантов к экспансии в России.

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