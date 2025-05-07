Москвичам спрогнозировали среду с дождем и 15°C

Гидрометцентр сообщил, что в среду в Москве возможен дождь и до 15°C

В среду, 7 апреля, температура в Москве поднимется до 15°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможен небольшой дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 13 до 15°C. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с запада. В ночь на четверг температура понизится до 3...5°C, ветер 5-10 м/с будет дуть с северо-запада, местами возможен дождь, давление останется таким же.

Накануне главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова призвала жителей Москвы и Подмосковья готовиться к холоду и дождю в праздники. По ее словам, температурный режим в столичном регионе в предстоящие выходные будет ниже климатической нормы. При этом никаких погодных аномалий не ожидается, но жителям Москвы и Подмосковья, которые хотят отправиться на прогулку или выехать за город, нужно тепло одеваться и брать с собой зонт.

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