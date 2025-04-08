Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В многоквартирном доме в Липецке взорвался газ

Мэр Ченцов: в Липецке в многоквартирном доме произошел взрыв газа
close
Telegram-канал «Роман Ченцов»

В Липецке в многоквартирном доме ночью 8 апреля произошел взрыв газа. Пострадала женщина, об этом этом сообщил глава города Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона», — говорится в сообщении.

Как уточнил мэр, соседние квартиры не получили повреждения. Отмечается, что специалисты не обнаружили утечки бытового газа. Предварительной причиной ЧП Ченцов назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Глава Липецка добавил, что пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами, власти города обещают оказать ей всю необходимую помощь.

2 апреля в Нижегородской области произошел взрыв газовоздушной смеси в здании на Советском проспекте, 11, в городе Перевоз. В результате происшествия выбило около десяти окон, пострадавших нет. Специалисты МЧС оперативно прибыли на место для оценки степени повреждений конструкции и проведения необходимых проверок.

27 марта жители города Приморска, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили о взрыве с последующим возгоранием в одном из многоквартирных домов.

Ранее газ взорвался в мечети в Узбекистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами