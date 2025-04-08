В многоквартирном доме в Липецке взорвался газ

Мэр Ченцов: в Липецке в многоквартирном доме произошел взрыв газа

В Липецке в многоквартирном доме ночью 8 апреля произошел взрыв газа. Пострадала женщина, об этом этом сообщил глава города Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона», — говорится в сообщении.

Как уточнил мэр, соседние квартиры не получили повреждения. Отмечается, что специалисты не обнаружили утечки бытового газа. Предварительной причиной ЧП Ченцов назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Глава Липецка добавил, что пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами, власти города обещают оказать ей всю необходимую помощь.

2 апреля в Нижегородской области произошел взрыв газовоздушной смеси в здании на Советском проспекте, 11, в городе Перевоз. В результате происшествия выбило около десяти окон, пострадавших нет. Специалисты МЧС оперативно прибыли на место для оценки степени повреждений конструкции и проведения необходимых проверок.

27 марта жители города Приморска, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили о взрыве с последующим возгоранием в одном из многоквартирных домов.

Ранее газ взорвался в мечети в Узбекистане.