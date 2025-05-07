Медведь перелез через ограду аэродрома на Сахалине

Sakh.online: медведь перелез через ограду и проник на аэродром на Сахалине

На аэродром Пушистый в Корсаковском округе Сахалинской области проник медведь. Об этом сообщает Telegram-канал Sakh.online.

Зверя сняли на видео в тот момент, когда он уже перелез обратно через ограду аэродрома и убежал в лес. При этом медведь оставил вмятину в том месте, где врезался в ограду, и сильно погнул ее верхнюю часть.

6 мая сообщалось, что самолет Airbus A319, выполнявший рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, был вынужден при посадке уйти на второй круг в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы.

4 мая Telegram-канал SHOT писал, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил животное во время посадки в аэропорту Сочи. Самолет следовал из Тель-Авива. Через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого борт подъехал к месту стоянки. О повреждениях судна не сообщалось.

Ранее сообщалось, что пассажиры упавшего в Боливии самолета провели два дня в болоте с аллигаторами.