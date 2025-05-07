В Госдуме предложили ввести «семейные часы» для женщин с детьми и отцов-одиночек

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить «семейные часы» - сокращенный на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. Об этом сообщает РИА Новости.

Чернышев подчеркнул, что данная мера может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми. Им в условиях современной занятости не хватает времени на общение, что негативно сказывается на процессе воспитания, считает парламентарий.

Депутат добавил, что «семейные часы» не про льготы, а про «инвестиции в будущее».

До этого детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец до этого обратилась в Госдуму с предложением дополнить систему обязательного медицинского страхования (ОМС) программой восстановления женщин после родов.

По ее мнению, программа должна включать наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и офтальмолога. Кроме того, женщина должна быть обеспечена всем комплексом витаминов и минералов после родов. Также необходимы сопровождение психолога и физиотерапевтические процедуры.

Ранее в Госдуме рассказали, кому стоит ждать пособий на детей в мае досрочно.