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В ГД рассказали, кому стоит ждать пособий на детей в мае досрочно

Депутат Чаплин рассказал, какие семьи досрочно получат выплаты за май
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, какие семьи досрочно получат социальные выплаты за май.

По его словам, речь идет о пособиях на детей до 17 лет, выплатах по беременности и ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет, а также пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Для тех, кто получает пособия через банк, выплаты будут произведены до 30 апреля. Для тех, кто получает выплаты по почте, доставка будет осуществляться до 25 мая согласно графику работы почтовых отделений.

«Для многих семей эти выплаты являются важной частью бюджета, поэтому важно, чтобы они были получены не просто вовремя, а до майских праздников», — подчеркнул Чаплин.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России 14 млн семей с детьми получили материнский семейный капитал (МСК), начиная с 2007 года. Она добавила, что все социальные пособия семьям с детьми каждый год индексируются на уровень инфляции.

Ранее сообщалось, что в российском регионе многодетные получат полмиллиона рублей на жилье.

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