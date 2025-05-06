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Суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 млрд рублей

Суд не удовлетворил жалобы на взыскание с Фургала свыше 8,5 млрд рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

Суд не удовлетворил жалобы на взыскание с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний более 8,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение Индустриального районного суда Хабаровска... оставить без изменения. Апелляционные жалобы... оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

Индустриальный районный суд Хабаровска в середине декабря прошлого года по иску Генпрокуратуры России взыскал 8 млрд 596 млн рублей с Фургала и ряда компаний. Надзорный орган установил, что фирмы приносили экс-губернатору доход через доверенных лиц в период, когда он уже был на государственной службе.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

Ранее Фургал подал иск против канала «Соловьев Live» и телеведущего Шеремета.

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