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На Няганьской ГРЭС в Югре произошло аварийное отключение

Mash: Нягань может частично остаться без электроэнергии
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Fortum press/Wikimedia Commons

Город Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) может частично остаться без электричества. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Няганская ГРЭС (государственная районная электростанция) около 20:00 временно прекратила работу, энергоблоки отключили, а работников проинформировали о режиме повышенной опасности.

В Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры пообещали устранить поломку в течение нескольких часов. На регион она повлиять не должна.

«На Няганской ГРЭС произошло аварийное отключение, сработала автоматика. Отключение произошло без <...> внешнего воздействия. Никаких последствий для города не было и нет, перебоев в электроснабжении также нет», — заявили ТАСС в компании «Форвард энерго».

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются со 2 мая и все еще не завершены.

Ранее в Подмосковье пожаловались на жизнь без света и воды после майского снегопада.

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