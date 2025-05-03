Подмосковный блэкаут: после ледяного дождя обесточены 18 тыс. человек

Одна из улиц после сногопада в Московской области, 2 мая 2025 года

Авария в энергосистеме Московской области стала одной из самых крупных за 15 лет

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжались весь день 2 мая, ночью 3 мая и все еще не завершены.

В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за снегопада и ледяного дождя в ночь на 2 мая. Обрывы линий электропередачи существенны, в некоторых местах энергетикам приходится не ремонтировать, а прокладывать заново километры сетей, сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

По его словам, в устранении последствий аварии на электросетях региона участвуют около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. Для обеспечения электричеством важных социальных объектов задействованы автономные источники питания.

«Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании «Россети» (…) Также привлечены силы и средства подрядных организаций», — рассказал Пятигор.

По его словам, во многих случаях аварийные работы проводить непросто из-за труднодоступности мест обрыва: техника не может проехать сквозь заболоченные места, движению мешают многочисленные упавшие деревья. Энергетик сравнил последствия нынешней аварии на электросетях Подмосковья с блэкаутом из-за ледяного дождя в 2011 году (авария произошла в последних числах декабря 2010-го. — Ред.).

«В таких условиях, безусловно, быстрое устранение тех технологических нарушений, которые мы имеем, невозможно, и первоначальный прогноз [о сроках завершения работ] должен быть скорректирован», — сказал гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

Он предположил, что работы продлятся весь день 3 мая и, частично, 4 мая.

Позже Пятигор сообщил, что почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья возобновлена подача электричества.

«На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов. Социально-значимые объекты практически все подключены», — сказал он телеканалу «360».

По информации губернатора Андрея Воробьева, от последствий непогоды больше остальных пострадали северные и северо-западные округа — Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкино, Химки и Долгопрудный.

«Авария масштабная. Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — написал Воробьев.

Причиной отключений стали аномальные для начала мая погодные условия — через Подмосковье прошел циклон с мокрым снегом и сильным ветром, от которых на проводах образовалась наледь и упало множество деревьев.

По состоянию на утро субботы без электричества остаются 348 населенных пунктов, в которых проживают 18 тысяч человек, включая 4,5 тысячи детей, сообщили ТАСС в экстренных службах Московской области. В результате непогоды зафиксировано падение более 1,5 тыс. деревьев в 14 округах Подмосковья, повреждения получили 199 машин.

Похоже на 2010 год

В последние годы ледяные дожди в Подмосковье — не редкое явление, однако столь масштабных аварий на линиях электропередачи не наблюдалось около пятнадцати лет.

После прошедшего в ночь с 25 на 26 декабря 2010 года ледяного дождя без света остались 790 населенных пунктов, где проживало более 200 тыс. человек, была нарушена работа аэропорта Домодедово. Владимир Путин, бывший тогда премьер-министром, отправил энергетиков и губернатора Бориса Громова встречать Новый год в обесточенные поселки.

Через три месяца региональная прокуратура выявила нарушения в работе Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

В ходе проверки выяснилось, что энергетики «не установили охранные зоны на поврежденные от падения деревьев линии электропередачи», что «препятствовало осуществлению рубки деревьев, находящихся от линий электропередачи на определенных для таких зон расстояниях». Тогда же прокуратура отмечала «факты длительного непроведения рубок деревьев и кустарниковой растительности в просеках линий электропередачи».