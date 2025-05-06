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Юный россиянин продиктовал код из СМС и лишился 1,8 млн рублей

В Татарстане юноша продиктовал код из СМС и лишился 1,8 млн рублей
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане 19-летний юноша лишился 1,8 млн рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сначала юноше позвонили неизвестные, сообщив о якобы поступившей на его имя посылке, и выманили код из SMS. Затем мошенники, представившись сотрудниками госорганов, убедили парня, что его аккаунт на Госуслугах взломали для оформления кредитов.

Под предлогом «поимки преступников» молодого человека заставили самостоятельно оформить несколько кредитов и перевести все средства (более 1,8 млн рублей) на «безопасные счета». В УМВД по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция напоминает: никогда не сообщайте посторонним коды из SMS, не переводите деньги по телефонным инструкциям и проверяйте подобные «оповещения» через официальные каналы связи.

Ранее российская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг».

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