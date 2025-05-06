Москвичей предупредили о временных ограничениях с 7 по 9 мая

В Москве в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне возможны ограничения с 7 по 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Там напомнили, что на мероприятие ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях, поэтому в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Также отмечается, что возможны ограничения в работе мобильного интернета.

«Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — добавили в пресс-службе.

Накануне в Москве проблемы с мобильным интернетом наблюдались у всех операторов – в РСЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о том, как усиливаются меры безопасности перед празднованием 9 Мая – в материале «Газеты. Ru».

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета в майские праздники.