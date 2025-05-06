Подросткам, повредившим стенд к 80-летию Победы, избрали меры пресечения

Под Калининградом подросткам, которые повредили стенд в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, избрали меры пресечения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 14- и 15-летним фигурантам меры пресечения. Младшему назначили присмотр, который возложили на его родителей, а старшему запретили определенные действия.

Все случилось 2 мая в парке Победы города Черняховска. На кадрах с места происшествия видно, как юноши толкают стенд, чтобы свалить его на землю, но им это не удается. После этого молодые люди переключаются на велосипедную парковку. После того как видео появилось в сети, на случившееся обратили внимание правоохранители.

Ранее жители российского города возмутились ошибками в плакатах, посвященных Дню Победы.