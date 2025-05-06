Жители российского города возмутились ошибками в плакатах, посвященных Дню Победы

Жители Благовещенска обратили внимание на ошибки на стенде, установленном на набережной Амура у флагштока к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Amur.life.

В обоих текстах авторы плакатов допустили ошибки в согласовании. В первом — не просклоняли словосочетание «сталинские соколы», во втором — неправильно просклоняли слова в словосочетании «особо отличившимся частями и соединениями» (правильно — «особо отличившимся частям и соединениям»).

«Мне кажется, что, когда дело касается таких выставок, таких праздников, ошибки в русском языке недопустимы», — высказался горожанин, приславший фотографии стенда в редакцию СМИ.

До этого жители Самары возмутились отношением коммунальных служб к флагам, которые те развесили по городу ко Дню Победы. На некоторых домах в преддверии праздника появились грязные флаги. Часть из них, в том числе Знамя Победы, разместили неправильной стороной.

Ранее юрист напомнил о крупных штрафах за неправильное вывешивание флагов в праздники.