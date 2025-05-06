Мужчина избил собаку в екатеринбургском подъезде и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина избил собаку в подъезде и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Инцидент произошел в подъезде дома №3 на Восточной улице. Мужчина несколько раз сильно пнул собаку — этот момент попал на видео. Причины его поведения не уточняются. Жильцы намерены по факту случившегося обратиться за помощью в правоохранительные органы.

До этого неадекватный мужчина пытался засунуть хомяка себе в рот и несколько раз швырнул его на пол лифта в Оренбурге. После нескольких падений с высоты питомец перестал шевелиться. Местные жители не смогли самостоятельно опознать мужчину, но надеются, что правоохранители найдут его и привлекут к ответственности за жестокое обращение.

Ранее крымчанин напал с ножом на человека, который рекомендовал посадить собаку на цепь.