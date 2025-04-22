Крымчанин напал с ножом на человека, который рекомендовал посадить собаку на цепь

В Крыму хозяин овчарки стал размахивать ножом в ответ на замечание хозяина таксы

Крымчанин напал на незнакомца с ножом из-за просьбы посадить на цепь агрессивную собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Конфликт между владельцами собак произошел в Черноморском районе. Хозяин овчарки ехал на мотоцикле по селу Окуневка, а его собака бежала рядом. В одном из дворов крупный пес встретился с таксой и напал на нее. Владелец маленькой собаки растащил животных и попросил мотоциклиста лучше следить за питомцем и вообще держать его на цепи.

Мужчине, который в тот момент был пьян, это замечание явно не понравилось. В ответ он достал нож и стал бросаться на человека, но навредить ему не успел, так как на место быстро приехали полицейские. Нападавшего задержали и доставили в отдел внутренних дел, на следующий день он вышел на свободу.

Ранее в Хабаровске подросток избил мужчину в автобусе после замечания в свой адрес.