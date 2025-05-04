Житель Оренбурга несколько раз бросил хомяка на пол в лифте и попал на видео

Неадекватный мужчина пытался засунуть хомяка себе в рот и несколько раз швырнул его на пол лифта в Оренбурге. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в многоэтажке на проспекте Победы. Судя по записи, владелец хомяка достал его из клетки во время поездки на лифте и стал издеваться над животным. После нескольких падений с высоты питомец перестал шевелиться.

Местные жители не смогли самостоятельно опознать мужчину, но надеются, что правоохранители найдут его и привлекут к ответственности за жестокое обращение.

До этого мужчина и женщина подвесили собаку и изрезали ее ножом в Пскове. Пострадавшее животное спасли две подруги. Девушкам удалось отобрать у пары истекающего кровью пса и довезти его до ветклиники. Там у собаки диагностировали несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею.

Ранее мужчина избил костылем щенка и выбросил его с балкона в Иркутске.