Литовец, осквернивший памятник в Судже, остался без пальцев

Помочившийся на памятник в Судже литовец Барткевичюс потерял пальцы после взрыва

Литовский националист Валдас Барткевичюс (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), помочившийся на памятник воинам-освободителям в городе Суджа Курской области, лишился нескольких пальцев на руке после взрыва. Об этом сообщает ИА Regnum.

По данным украинских Telegram-каналов, в руках у Барткевичюса сдетонировало некое взрывное устройство. Произошло это на территории Донбасса. Сейчас мужчина проходит лечение в Днепропетровске.

12 ноября в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что Барткевичюс осквернил воинский памятник в Курской области. СК отмечал, что мужчина призывал полностью запретить русский язык и русскую национальную культуру в Литве и других европейских странах, а также оправдывал теракт в московском «Крокус Сити Холле».

По факту произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства возбудить уголовное дело в отношении Барткевичюса по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, а также публичном оправдании терроризма, запросив необходимую информацию в МИД России.

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