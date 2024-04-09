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Немецкие школьники стали чаще рисовать свастику

Spiegel: среди школьников восточной Германии растет популярность свастики

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Markus Schreiber/AP

Учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф.

Кирхгоф — одна из авторов совместного заявления студентов из шести восточногерманских земель, которые выразили обеспокоенность в связи с ростом ультраправых настроений в школах.

«Мы видим свастики на партах и стенах, а в школьном дворе иногда демонстрируют гитлеровское приветствие», — рассказала журналистам студентка.

По словам Кирхгоф, в западной части ФРГ тоже случаются подобные инциденты, но на востоке страны, отмечает она, их количество уже находится за пределами нормального. В связи с этим студенты и решили выпустить совместное заявление, надеясь привлечь внимание к проблеме.

Причину того, почему подростки тяготеют к атрибутам нацизма, Кирхгоф видит в нехватке учителей и слишком маленьком количестве уроков, посвященных политике и истории Германии, из-за чего у детей возникает слишком абстрактное понимание национал-социализма.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц сравнил правых политиков, выступающих за массовую высылку иностранцев из ФРГ с нацистами. Он также назвал их «правоэкстремистскими врагами демократии».

Ранее вооруженную группировку неонацистов разгромили в Испании.

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