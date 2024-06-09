В Женеве официально запретят демонстрацию свастики

В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщается на сайте телекомпании RTS.

Данное решение приняли жители указанного швейцарского города в рамках референдума, прошедшего 9 июня. Решение поддержали почти 85% местных жителей. Женева стала первым кантоном страны, где было принято соответствующее решение.

До этого немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф сообщила, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений.

Причину того, почему подростки тяготеют к атрибутам нацизма, Кирхгоф видит в нехватке учителей и слишком маленьком количестве уроков, посвященных политике и истории Германии.

Ранее российский шестиклассник принес в школу флаг и нарукавник со свастикой.