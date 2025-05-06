На Украине завели уголовные дела против троих священников

Служба безопасности Украины завела уголовные дела против троих священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в официально Telegram-канале ведомства.

«Следователи СБУ предъявили им обвинение по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, глорификация ее участников», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, им грозит до 8 лет лишения свободы. В публикации говорится, что одним из подозреваемых является руководитель религиозной общины Фастовского района Киевской области. Мужчина якобы героизировал российскую армию и распространял «фейки» о Вооруженных силах Украины.

Помимо этого, в ходе расследования были задержаны настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ в Черкасской области.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря Андрея Бацула. Предположительно, он находится в учебном центре Вооруженных сил Украины. Аналогичная ситуация произошла в Житомирской области, где был мобилизован местный священнослужитель. Его также направили в учебную часть.

Ранее СБУ задержала двух настоятелей Украинской православной церкви.