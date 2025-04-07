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Под девушкой провалился пол в петербургском ТЦ

В Петербурге школьница упала с второго этажа ТЦ на первый вместе с полом

Девушка провалилась вместе с полом на первый этаж в торговом центре на юге Петербурга. Об этом сообщает «Сапа».

ЧП произошло в ТК «Фиолент» на Ленинском проспекте. Посетительница торгового центра находилась на втором этаже, когда неожиданно оказалась на первом. Она упала вместе с обрушившимися перекрытиями и попала в кафе «Бургер Кинг».

По данным «Осторожно, новости», пострадавшей — 14 лет. Она спускалась на эскалаторе, когда уронила электронную сигарету и полезла искать на технический потолок, который не выдержал веса школьницы. Ее доставили в больницу с растяжением связок, но позже отпустили домой.

Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. На сайте комплекса говорится, что здание соответствует всем критериям безопасности и «посетителям ничто не угрожает».

Ранее школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория в Великих Луках.

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