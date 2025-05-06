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Россиянам рассказали, что стоит есть на ужин, чтобы сон был здоровым

Диетолог Королева посоветовала есть на ужин рыбу с овощным гарниром
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Сладкое на ужин есть не стоит, поскольку может возникнуть перевозбуждение и, как следствие, нарушение сна. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир. Лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиом кишечника», — сказала специалист.

По ее словам, такой ужин наполнит питательными веществами всех представителей микрофлоры в организме и позволит спокойно приготовиться к отдыху.

До этого Королева объяснила, как уменьшить тягу к сладкому. Она посоветовала заменить конфеты и десерты на ягоды и фрукты.

Врач предупредила, что при регулярном употреблении сладостей не только набираются лишние килограммы, но и возникает инсулинорезистентность, когда организм уже не принимает и не понимает сахар, вследствие чего развивается диабет второго типа.

Ранее диетолог раскрыла, какое блюдо лучше всего есть на завтрак.

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