Диетолог раскрыла, какое блюдо лучше всего есть на завтрак

Диетолог Королева: на завтрак лучше всего есть кашу

Самым полезным и питательным вариантом завтрака является каша. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Питание должно быть очень разнообразное, и каш великое множество. В большинстве своем они полезные, наполненные всеми питательными компонентами: огромным количеством минералов, волокнами, бета-глюканом», — сказала Королева.

Она отметила, что бета-глюкан — это биологически активное вещество, которое контролирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, а также поддерживает иммунную систему.

При этом специалист обратила внимание, что речь не идет о рафинированных крупах быстрого приготовления.

До этого Королева говорила, что завтракать необходимо в первый час после пробуждения. Она напомнила, что первый прием пищи дает возможность поддерживать когнитивную функцию и придает сил на весь день.

Врач-диетолог Наталья Круглова в свою очередь предупредила, что регулярный пропуск завтрака может спровоцировать плохое самочувствие из-за недостатка энергии и питательных веществ.

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