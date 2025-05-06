Активы лидера чеховской ОПГ перешли сыну

Все активы лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова перешли его сыну Александру. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, из имущества в собственность Павлинова-младшего перешел двухэтажный дом площадью 475 кв. м в деревне Сергеево и участок 2500 кв. м в Якшино. Также он получил еще один участок той же площади в поселке Лопасная. Стоимость всех активов Николая Павлинова, утверждает Telegram-канал, вместе с недвижимостью оценивается на сумму около миллиарда рублей.

В 2021 году Николай Павлинов был приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, но уже спустя два года был освобожден из-за серьезных проблем со здоровьем, которые препятствовали отбыванию наказания.

Следствие установило, что глава чеховской ОПГ и его подельники похитили земли Минобороны, лесного хозяйства и Росавтодора. Дело против группировки расследовали сотрудники военной контрразведки ФСБ, отмечают журналисты. 13 членов преступного сообщества уличили в незаконном владении девятью земельными участками и двумя зданиями в Чеховском районе общей стоимостью 130 млн рублей.

Николая Павлинова не стало в январе 2025 года.

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