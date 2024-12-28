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В Крыму задержали криминального авторитета с фальшивыми госнаградами

SHOT: в Крыму задержали лидера ОПГ Амояна с фальшивыми документами
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Телеграм-канал «SHOT»

Криминального авторитета Мудара Амояна, известного также как Мраз Мытищинский, задержали в Крыму с фальшивыми документами и госнаградами. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Известно, Амояну было запрещено въезжать в Россию, однако подельники помогли ему с фальшивыми документами. Согласно новым «бумажкам», Мраз стал почетным дружинником Крыма, а также ветераном боевых действий.

Как сообщает источник, Амоян в течение года присваивал себе гуманитарную помощь, полагавшуюся новым регионам России. Как утверждает SHOT, помогал ему в этом депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян. Полиция арестовала Мытищинского.

В октябре из Албании в Россию экстрадировали гражданина РФ Игоря Кокунова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, с 1993 года он осуществлял в России преступную деятельность. В криминальных кругах Кокунов был известен, как Вася Бандит.

Ранее в России заочно арестовали криминального авторитета Чихладзе.

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