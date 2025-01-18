Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер лидер чеховской ОПГ

РБК: лидер чеховской ОПГ Павлинов умер в больнице
close
СК России

Лидер чеховской ОПГ Николай Павлинов умер в больнице в родном городе. Об этом говорится в материале »РБК».

До вынесения ему приговора в 2021 году Павлинов был совладельцем хоккейного клуба «Витязь». Мужчина был приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, но уже спустя два года был освобожден из-за серьезных проблем со здоровьем.

Его и его подельников, в том числе из районной администрации, признали виновными в хищении земель Минобороны, лесного хозяйства и Росавтодора.

Ранее в Крыму задержали лидера ОПГ Амояна с фальшивыми документами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами