Умер лидер чеховской ОПГ

Лидер чеховской ОПГ Николай Павлинов умер в больнице в родном городе. Об этом говорится в материале »РБК».

До вынесения ему приговора в 2021 году Павлинов был совладельцем хоккейного клуба «Витязь». Мужчина был приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, но уже спустя два года был освобожден из-за серьезных проблем со здоровьем.

Его и его подельников, в том числе из районной администрации, признали виновными в хищении земель Минобороны, лесного хозяйства и Росавтодора.

Ранее в Крыму задержали лидера ОПГ Амояна с фальшивыми документами.