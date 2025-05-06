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В Карелии мужчина два года насиловал маленькую дочь сожительницы

В Карелии мужчину осудили за изнасилование дочери сожительницы
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Pixabay

Суд вынес приговор жителю Карелии, который насиловал свою падчерицу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с марта 2022 года август 2024 года 34-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, которой в тот момент еще не было 12 лет.

«О противоправных действиях ребенок сообщил своей матери, которая обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, пока сотрудники СК РФ проводили расследование, он находился под арестом.

Суд признал фигуранта виновным в четырех эпизодах. Подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Крыму мать застала возлюбленного со своей дочерью. Мужчина проживал с женщиной и не раз насиловал ее ребенка. Узнав об этом, крымчанка обратилась в полицию, суд приговорил отчима девочки к 14 годам лишения свободы.

Ранее в Калужской области пенсионер заманивал в машину школьниц и насиловал.

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