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В Калужской области пенсионер заманивал в машину школьниц и насиловал

В Калужской области пенсионер получил 15 лет колонии за насилие над детьми
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Кирова признан виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над малолетними девочками. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

По данным следствия, в 2023 году 67-летний житель Кирова заманивал в свою машину несовершеннолетних девочек и насиловал их. Потерпевшими признаны пятеро детей, в отношении которых мужчина совершил 11 преступлений.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Воронежской области осудили отчима, который несколько лет насиловал падчерицу. Обвиняемый несколько лет развращал и насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. Мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девочки в Воронежской и Тульской областях. О произошедшем пострадавшая рассказала матери только в 2024 году, женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее петербургскую школьницу опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба.

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