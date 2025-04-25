Крымчанка застала возлюбленного за изнасилованием ее малолетней дочери

В Крыму мужчину осудили за надругательство над дочерью сожительницы

Суд вынес приговор жителю Крыма, который насиловал малолетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в ноябре 2024 года 31-летний фигурант проживал в Евпатории со своей возлюбленной и ее несовершеннолетней дочери. В это время мужчина не раз насиловал падчерицу.

Когда сожитель в очередной раз насиловал ребенка, за этим занятием их застала мать семьи, и о происходящем узнали в полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

«Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге экс-сотрудника УФСИН задержали за преступления сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы. Девочка подвергалась насилию в течение трех лет.

Ранее в Удмуртии мужчина больше месяца насиловал 13-летнюю дочь знакомой у нее дома.