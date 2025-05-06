В Пермском крае затопило свыше 70 приусадебных участков

В Пермском крае из-за роста уровня воды в реках после продолжительных осадков затопило 72 приусадебных участка и один мост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Затоплено 72 приусадебных участка в городах Чусовой и Александровск и один низководный мост в селе Моховое (под Кунгуром)», — отметили в ведомстве.

Рост уровня воды в реках продолжается, ведется ежедневный мониторинг ситуации, добавили в МЧС.

4 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение уровня рек до опасных отметок прогнозируется в семи российских округах, возможны подтопления близлежащих населенных пунктов. По его словам, в Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге будет превышение опасной отметки. Аналогичная ситуация наблюдается в республике Коми на реке Вишере и на Ветлуге в Костромской области.

Очень сложной ситуация остается на юге Урала и в Сибири, сказал Вильфанд. На реке Ишим вода перешла через отметку опасного явления, происходит подтопление населенных пунктов Тюменской области. Переполнение рек ожидается также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Нижегородской области, Пермском крае, добавил синоптик.

Ранее в Тюменской области под воду начал уходить авиационно-спортивный клуб.