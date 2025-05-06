Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае затопило свыше 70 приусадебных участков

МЧС: в Пермском крае после осадков затопило 72 приусадебных участка
close
Shutterstock/sunakri

В Пермском крае из-за роста уровня воды в реках после продолжительных осадков затопило 72 приусадебных участка и один мост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Затоплено 72 приусадебных участка в городах Чусовой и Александровск и один низководный мост в селе Моховое (под Кунгуром)», — отметили в ведомстве.

Рост уровня воды в реках продолжается, ведется ежедневный мониторинг ситуации, добавили в МЧС.

4 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение уровня рек до опасных отметок прогнозируется в семи российских округах, возможны подтопления близлежащих населенных пунктов. По его словам, в Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге будет превышение опасной отметки. Аналогичная ситуация наблюдается в республике Коми на реке Вишере и на Ветлуге в Костромской области.

Очень сложной ситуация остается на юге Урала и в Сибири, сказал Вильфанд. На реке Ишим вода перешла через отметку опасного явления, происходит подтопление населенных пунктов Тюменской области. Переполнение рек ожидается также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Нижегородской области, Пермском крае, добавил синоптик.

Ранее в Тюменской области под воду начал уходить авиационно-спортивный клуб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами