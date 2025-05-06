Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали число стран, в которых прошла акция «Бессмертный полк»

МИД РФ: акция «Бессмертный полк» состоялась более чем в 30 странах
close
Sputnik/РИА Новости/Тимур Батыршин

Акция «Бессмертный полк» состоялась более чем в 30 странах, рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляцию пресс-конференции вели на Rutube.

«Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция [«Бессмертный полк»] уже проведена более чем в 30 странах», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, во многих городах шествие прошло после перерыва, вызванного пандемией и «проявлением русофобии». К примеру, в южнокорейском Пусане предыдущая акция состоялась в 2019 году.

До этого сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Алма-Ате. Участники с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны пройдут до улицы Зенкова, после чего направятся в Парк 28 панфиловцев, где возложат цветы к Вечному огню.

Ранее стало известно, что в Женеве акцию «Бессмертный полк» проведут перед зданием ООН.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами