В МИД РФ назвали число стран, в которых прошла акция «Бессмертный полк»

МИД РФ: акция «Бессмертный полк» состоялась более чем в 30 странах

Акция «Бессмертный полк» состоялась более чем в 30 странах, рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляцию пресс-конференции вели на Rutube.

«Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция [«Бессмертный полк»] уже проведена более чем в 30 странах», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, во многих городах шествие прошло после перерыва, вызванного пандемией и «проявлением русофобии». К примеру, в южнокорейском Пусане предыдущая акция состоялась в 2019 году.

До этого сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Алма-Ате. Участники с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны пройдут до улицы Зенкова, после чего направятся в Парк 28 панфиловцев, где возложат цветы к Вечному огню.

Ранее стало известно, что в Женеве акцию «Бессмертный полк» проведут перед зданием ООН.