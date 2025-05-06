В Женеве акцию «Бессмертный полк» проведут перед зданием ООН

Международную историко-патриотическую акцию «Бессмертный полк» проведут перед штаб-квартирой ООН в Женеве 10 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН в Женеве.

Оргкомитет акции получил официальное разрешение от местных властей на проведение мероприятия, отметили дипломаты.

Мероприятие пройдет на площади Наций, у монумента «Сломанный стул».

4 мая сообщалось, что в центре Вашингтона впервые с 2019 года состоялось шествие «Бессмертного полка». Участники шествия прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на центральном бульваре американской столицы с портретами родственников — ветеранов Великой Отечественной войны и красными знаменами. По пути они хором пели «Катюшу», «Смуглянку», «Синий платочек» и другие песни военных лет под аккомпанемент духового оркестра.

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны. Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции «Бессмертный полк», где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее акция «Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме.