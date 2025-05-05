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Выступление главы МИД Финляндии отменили из-за подозрительного автомобиля

Выступление главы МИД Финляндии в Берлине отменили из-за неправильной парковки
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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен в Берлине отменили из-за припаркованного неподалеку подозрительного автомобиля. Об этом сообщает Yle.

Неизвестные оставили машину рядом с научным учреждением, и охранники запретили пускать Валтонен. Из-за этого сорвалось мероприятие с участием более ста экспертов по политике безопасности, которые хотели послушать финского дипломата.

До этого минфин Финляндии попросил у ЕС бюджетные послабления на оборонные расходы.

Отмечается, что власти Финляндии намерены увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП к 2029 году.

Еврокомиссия рассмотрит обращение и даст свою оценку 4 июня, после чего в июле Совет ЕС примет решение, рекомендовать ли применение исключений для Финляндии.

Ранее президент Финляндии Стубб допустил, что Киев пойдет на территориальные уступки.

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