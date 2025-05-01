Россиянам рассказали, как не перегрузить электросеть на даче

Российским дачникам стоит проверить доступную мощность, использовать энергоэффективные приборы, а также регулярно проверять проводку у себя на участке. Об этом рассказал «Известиям» основатель компании Watts Battery, эксперт рынка Национальной технологической инициативы EnergyNet (Энерджинет) Юрий Власов.

Эксперт посоветовал на дачах заменить устаревшие устройства на современные с классом энергоэффективности A++ или выше. Он объяснил, что LED-лампы потребляют в 5–10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания. Это снижает нагрузку на сеть, особенно в пиковые часы.

Кроме того, на даче необходимо распределять нагрузку. Власов призвал не включать одновременно мощные приборы, использовать таймеры или умные розетки для автоматического управления устройствами.

Также на даче можно установить накопитель энергии — портативный или стационарный, заключил Власов. Это особенно актуально для дач, где сети нестабильны, отметил он.

Напоследок Власов призвал регулярно проверять проводку. Он предупредил, что устаревшая или поврежденная проводка может не выдерживать даже допустимую нагрузку и привести к пожарам. Поэтому лучше раз в два-три года проводить диагностику электросети вместе со специалистом.

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