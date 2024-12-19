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Мужу основательницы Wildberries Бакальчуку отказали в передаче активов

«Интерфакс»: бизнесмену Бакальчуку отказали в передаче активов

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Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук проиграл судебный иск о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» — объединенную компанию Wildberries и Russ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Иск рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме, и его подробности неизвестны. Официальной информации на этот счет не поступало.

Крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ и Wildberries объявили об объединении в июне 2024 года. Затем они учредили ООО «РВБ», в котором 65% принадлежит маркетплейсу, а оставшиеся 35% — фирме «Стинн», на тот момент владевшей «Русс Аутдор». В рамках сделки Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО «РВБ».

Бакальчук в октябре подал иск к ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ», а также к соосновательнице WB Татьяне Бакальчук, которая в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию на Ким. Бизнесмен просил признать недействительными сделки по отчуждению в пользу РВБ 24 юрлиц и вернуть их обратно ООО «Вайлдберриз».

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что получил новый иск от жены.

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