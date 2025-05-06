Мошенники нашли новый способ кражи денег у россиян

Мошенники перед стартом сезона отпусков начали активно обманывать россиян, подделывая сайты по продаже авиабилетов и туров. Они публикуют предложения с соблазнительно низкими ценами, заманивая своих жертв и вынуждая их предоставлять свои личные данные, предупредила в беседе с RT руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева.

Переходя по ссылке на сайт с якобы находящимися в продаже билетами и турами, человек попадает на мошеннический ресурс, где его просят ввести персональные данные для оформления покупки. В итоге человек теряет все свои сбережения, а его данные утекают в руки злоумышленников. Причем зачастую понять, что он стал жертвой обмана, отпускник может уже в аэропорту после попытки пройти регистрацию на рейс, рассказала эксперт.

Она призвала россиян никогда не переходить по ссылкам и не открывать вложения от неизвестных пользователей в письмах, сообщениях, СМС. Важно обращать внимание на срочность, с которой идет распродажа очередного «тура», а также на URL-адрес.

«Если адрес выглядит подозрительно (написан с ошибками, отличается от оригинального, вместо обычных букв использованы спецсимволы), не совершайте никаких действий. Кроме того, мошенники часто давят, заявляя о «последних билетах», чтобы заставить принять быстрое решение, это тоже должно вас насторожить», — подчеркнула Фомичева.

До этого эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев также отмечал, что оин из самых частых приемов преступников – это создание сайта с адресами, похожими на уже известные, а также рассылка писем с поддельным адресом отправителя. Он призвал россиян не доверять письмам от любых госорганов, не проверив предварительно их надежность с помощью официальных источников. Для организации отдыха, по его мнению, лучше всего действовать через турагентство, которое имеет уже длительный опыт работы, много положительных отзывов и пользуется известностью.

Ранее россиянам назвали способы защиты от мошенников при планировании отпуска.