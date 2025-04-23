Россиянам назвали способы защиты от мошенников при планировании отпуска

В России с приближением лета кибермошенники начинают активно придумывать схемы обмана россиян, планирующих отпуска. В том числе они предлагают им фейковые туры, рассылают ссылки на якобы сайты для покупки авиабилетов со скидками, предлагают приобрести «горящий тур». Соблазнившись на подобные предложения, россияне теряют деньги и доступ к банковским счетам, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

При планировании отпуска крайне важно следовать базовым правилам цифровой гигиены. В первую очередь это касается использования только проверенных, официальных сайтов для покупки туров, билетов и так далее, отметил депутат.

«Избегайте переходов по рекламе в мессенджерах, социальных сетях и email-рассылках, особенно если предложение выглядит слишком заманчивым», — призвал он.

Если продавец предлагает тур по стоимости, которая значительно ниже, чем средняя цена по рынку, — это повод насторожиться. Что касается проверки сайтов, то важно, чтобы их адрес начинался с «https://» и не содержал лишних символов, ошибок или подменных доменов, подчеркнул Немкин. Он также посоветовал проверять возраст домена с помощью специальных сервисов, чтобы сразу обходить сайты, созданные всего несколько дней назад.

Кроме того, важно внимательно относиться к установке приложений для туристов – скачивать их следует строго в официальных магазинах, изучая рейтинг, отзывы и информацию о разработчике.

«Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать встречи с мошенниками и сделать отпуск не только приятным, но и безопасным», — подытожил парламентарий.

Ранее в Госдуме рассказали об очередной схеме телефонных мошенников.