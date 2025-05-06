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Глава СКР запросил доклад о нападении на полицейских в Дагестане

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на полицейских в Махачкале
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СКР напомнили, что после инцидента «возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), ст. 166 УК РФ (У«гон без цели хищения») и ст. 226 УК РФ («Хищение оружия»)».

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Пресс-служба отметила, что «исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».

До этого стало известно, что состояние двух полицейских после перестрелки в Махачкале остается стабильно тяжелым.

Утром появилась информация, что напавшие на сотрудников МВД инсценировали ДТП, чтобы заманить их в засаду.

Ранее глава Дагестана представил полную картину нападения на полицейских в Махачкале.

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Перестрелка в Махачкале
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