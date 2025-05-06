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Спасатели локализовали крупный пожар в Свердловской области

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на заводе в Свердловской области

Спасатели МЧС локализовали крупный пожар в цехе по производству металлического порошка в Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«Огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, кровля цеха по производству металлического порошка горит на улице Лермонтова в Каменске-Уральском. Площадь возгорания достигла 1250 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Также в этот день сообщалось, что в поселке Буланаш Свердловской области в пятиэтажном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. Пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.

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