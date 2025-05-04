Провокаторы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне

В Вашингтоне состоялось шествие «Бессмертного полка», однако, по словам советника-посланника посольства России в США Александра Кима, акцию пытались сорвать провокаторы. Об этом сообщает ТАСС.

Акция прошла в центре Вашингтона впервые с 2019 года. Участники шествия прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на центральном бульваре американской столицы с портретами родственников-ветеранов Великой Отечественной войны и красными знаменами. По пути они хором пели «Катюшу», «Смуглянку», «Синий платочек» и другие песни военных лет под аккомпанемент духового оркестра.

Как передает ТАСС, советник-посланник посольства России в США выразил сожаление из-за провокаций. При этом он отметил, что политическая обстановка «стала чуть лучше» по сравнению с прошлыми годами. По его словам, 8 мая на территории посольства России пройдет еще одно шествие «полка», в котором примут участие посол России в США Александр Дарчиев, сотрудники и члены семей российского диппредставительства.

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны. Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции «Бессмертный полк», где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее акция «Бессмертный полк» и концерт военных песен прошли в Амстердаме.