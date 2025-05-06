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Врач перечислила главные триггеры для астматиков

Врач Уланкина: пыль и шерсть животных могут спровоцировать приступ астмы
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Depositphotos

Пыль, шерсть животных и пыльца являются основными триггерами для астматиков. Реже приступы провоцируют холод, физические нагрузки, химические реагенты и вирусы. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина.

Она обратила внимание, что пыль и содержащиеся в ней клещи могут вызвать не только очередной приступ, но и спровоцировать дебют астмы.

«Чтобы этого не произошло, важно регулярно проводить влажную уборку помещения, еженедельно менять постельное белье и стирать его при температуре не ниже 60 градусов, использовать гипоаллергенные чехлы для подушек и матрасов, избегать предметов мебели, которые собирают много пыли», — посоветовала специалист.

Весной, во время цветения деревьев и кустарников, следует использовать очистители воздуха, надевать медицинскую маску и принимать душ после прогулок, добавила врач.

До этого Уланкина говорила, что самое популярное заблуждение об астме связано с приступами удушья, однако, на самом деле, они возникают гораздо реже, чем показывают в кино. В ряде случаев, по ее словам, единственным проявлением заболевания является сухой кашель.

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