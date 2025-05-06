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Врач объяснила, можно ли избавиться от бронхиальной астмы

Врач Уланкина: бронхиальная астма часто остается на всю жизнь
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Shutterstock

Бронхиальная астма часто не лечится и остается с человеком на всю жизнь. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина.

«Часто можно услышать, что астма — детская болезнь, которую со временем перерастают. Действительно, первые симптомы заболевания чаще всего проявляются в детстве или подростковом возрасте, и в некоторых случаях со временем уменьшаются или исчезают. Но у многих астма сохраняется на всю жизнь», — уточнила специалист.

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что ингаляторы от астмы вызывают зависимость. Однако это не так, добавила врач. Такие препараты, по ее словам, уменьшают хроническое воспаление и нормализуют работу бронхов, но они не вызывают привыкания.

До этого Уланкина перечислила первые признаки приступа бронхиальной астмы. Характерные симптомы — одышка, свистящие хрипы, кашель. В более редких случаях заболевание может проявляться затрудненным дыханием или удушьем.

Она также отметила, что в отличие от бронхита или ОРВИ астматический кашель возникает только время от времени, например, ночью, после физических нагрузок или под воздействием пыли, пыльцы растений, табачного дыма, городского смога, холодного воздуха.

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